Двое мужчин разбирали боеприпас во дворе под Харьковом: чем это закончилось

В городе Дергачи на территории частного двора двое мужчин попытались разобрать боеприпас. Он разорвался — оба получили осколочные ранения.

Это событие произошло 12 октября, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Скорая» доставила пострадавших мужчин в областную больницу.