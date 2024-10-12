Двое мужчин разбирали боеприпас во дворе под Харьковом: чем это закончилось
Фото: ukrinform.ua
В городе Дергачи на территории частного двора двое мужчин попытались разобрать боеприпас. Он разорвался — оба получили осколочные ранения.
Это событие произошло 12 октября, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Скорая» доставила пострадавших мужчин в областную больницу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: боеприпас, ГСЧС, подрыв, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 11:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи на территории частного двора двое мужчин попытались разобрать боеприпас. Он разорвался — оба получили осколочные ранения.".