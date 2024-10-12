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Двое мужчин разбирали боеприпас во дворе под Харьковом: чем это закончилось

Происшествия 11:24   12.10.2024
Елена Нагорная
Двое мужчин разбирали боеприпас во дворе под Харьковом: чем это закончилось Фото: ukrinform.ua

В городе Дергачи на территории частного двора двое мужчин попытались разобрать боеприпас. Он разорвался — оба получили осколочные ранения.

Это событие произошло 12 октября, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Скорая» доставила пострадавших мужчин в областную больницу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи на территории частного двора двое мужчин попытались разобрать боеприпас. Он разорвался — оба получили осколочные ранения.".