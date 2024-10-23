Завтра не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
Завтра, 24 жовтня, з 10:00 до 15:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, та на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано з ремонтом контактної мережі на пр. Тракторобудівників та зносом аварійних дерев біля контактної мережі на вул. Академіка Павлова.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№23: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – вузол «Володимирська церква»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вузол «Володимирська церква».
Трамваї №16, 16А не курсуватимуть.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 18:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 24 жовтня, з 10:00 до 15:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, та на вул. Академіка Павлова. ".