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Завтра не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

Суспільство 18:56   23.10.2024
Оксана Якушко
Завтра не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

Завтра, 24 жовтня, з 10:00 до 15:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, та на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі на пр. Тракторобудівників та зносом аварійних дерев біля контактної мережі на вул. Академіка Павлова.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№23: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – вузол «Володимирська церква»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вузол «Володимирська церква».

Трамваї №16, 16А не курсуватимуть.

Читайте також: Завтра в Харкові тролейбус змінить маршрут, через ремонт перекриють дорогу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 24 жовтня, з 10:00 до 15:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, та на вул. Академіка Павлова. ".