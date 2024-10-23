Завтра не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Завтра, 24 октября, с 10:00 до 15:00, трамваи не будут ходить по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных пер. Салтовского и на ул. Академика Павлова на участке от ул. Непокоренных пер. Салтовскому, сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом контактной сети по пр. Тракторостроителей и сносом аварийных деревьев возле контактной сети по ул. Академика Павлова.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№23: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – узел «Владимирская церковь»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – узел «Владимирская церковь».

Трамваи №16, 16А не будут курсировать.