Завтра не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
Завтра, 24 октября, с 10:00 до 15:00, трамваи не будут ходить по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных пер. Салтовского и на ул. Академика Павлова на участке от ул. Непокоренных пер. Салтовскому, сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с ремонтом контактной сети по пр. Тракторостроителей и сносом аварийных деревьев возле контактной сети по ул. Академика Павлова.
В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:
№23: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – узел «Владимирская церковь»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – узел «Владимирская церковь».
Трамваи №16, 16А не будут курсировать.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 18:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 24 октября, с 10:00 до 15:00, трамваи не будут ходить по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных пер. Салтовского и на ул. Академика Павлова. ".