Закатували до смерті жителя Харківщини: судитимуть трьох окупантів (фото)
Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які жорстоко катували 57-річного чоловіка під час окупації Ізюма. Внаслідок таких знущань чоловік загинув.
За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювані — військовослужбовець ВЧ №61899 27-ої окремої мотострілкової бригади, а також двоє бойовиків «ЛНР».
Як встановило слідство, у травні 2022 року вони затримали чоловіка за проукраїнську позицію. Окупанти приїхали на двох автомобілях до його будинку. Вони силою затягнули чоловіка до авто, звʼязали руки, вдягнули мішок на голову і відвезли до катівні.
«Били його безжально. Зламали ребра, лобну та під’язичну кістки, верхню щелепу, хрящі гортані. Такого побиття чоловік не пережив. Його тіло окупанти відвезли до Ізюмського моргу. Тіло вбитого ми знайшли під час ексгумації на місці масового поховання», – розповів начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Зазначається, що окупанти катували чоловіка, щоб отримати інформацію про відомі йому місця дислокації військових та техніки ЗСУ.
Встановити особу загиблого змогли за допомогою експертизи ДНК, зразки для якої надала його донька, заявили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Фігурантам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які жорстоко катували 57-річного чоловіка під час окупації Ізюма. Внаслідок таких знущань чоловік загинув.".