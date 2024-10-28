Забили до смерти жителя Харьковщины: будут судить трех оккупантов (фото)

Правоохранители идентифицировали трех оккупантов, которые жестоко пытали 57-летнего мужчину во время оккупации Изюма. В результате таких издевательств мужчина погиб.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемые — военнослужащий ВЧ №61899 27-й отдельной мотострелковой бригады, а также два боевика «ЛНР».

Как установило следствие, в мае 2022 года они задержали мужчину за проукраинскую позицию. Оккупанты приехали на двух автомобилях в его дом. Они силой затащили мужчину в авто, связали руки, надели мешок на голову и отвезли в пыточную.

«Били его безжалостно. Сломали ребра, лобную и подъязычную кости, верхнюю челюсть, хрящи гортани. Такого избиения мужчина не пережил. Его тело оккупанты отвезли в Изюмский морг. Тело убитого мы нашли во время эксгумации на месте массового захоронения», – рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Отмечается, что оккупанты пытали мужчину, чтобы получить информацию об известных ему местах дислокации военных и техники ВСУ.

Установить личность погибшего смогли с помощью экспертизы ДНК, образцы которой предоставила его дочь, заявили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигурантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ). Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.