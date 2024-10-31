Десятки людей – у гуртожитках: останні дані Синєгубова про удар по Харкову
На місці удару РФ по багатоповерхівці на Салтівці в Харкові продовжують усувати наслідки та проводять аварійно-рятувальні роботи. Під завалами можуть бути ще дві людини, серед яких 15-річна дитина, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні наші волонтерські організації, вітчизняні і міжнародні нам допомагають, щоб ми оперативно зашили всі вікна. Їх вибито приблизно 2 тисячі. Близько 16 будинків постраждали, чотири постраждали серйозно. Наразі десятки людей перебувають у гуртожитках. Їм надані місця для проживання, ми створюємо штаб, щоб оперативно реагувати на потреби людей», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома. 15-річного хлопчика, якого шукали з моменту прильоту по 9-поверхівці, виявили під завалами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: общежитие, рф, сінєгубов, салтовка, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 12:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару РФ по багатоповерхівці на Салтівці в Харкові продовжують усувати наслідки та проводять аварійно-рятувальні роботи. ".