Десятки людей – в общежитиях: последние данные Синегубова об ударе по Харькову
На месте удара РФ по многоэтажке на Салтовке в Харькове продолжают устранять последствия и проводят аварийно-спасательные работы. Под завалами могут находиться еще два человека, среди которых 15-летний ребенок, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня наши волонтерские организации, отечественные и международные нам помогают, чтобы мы оперативно зашили все окна. Их выбито около 2 тысяч. Около 16 домов пострадали, четыре пострадали всерьез. Сейчас десятки людей находятся в общежитиях. Им предоставлены места для проживания, мы создаем штаб, чтобы оперативно реагировать на нужды людей», – сказал Синегубов.
Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: общежитие, рф, салтовка, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте удара РФ по многоэтажке на Салтовке в Харькове продолжают устранять последствия и проводят аварийно-спасательные работы.".