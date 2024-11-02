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До кінця року в Харкові встановлять 22 модульні будинки для переселенців

Суспільство 20:35   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
До кінця року в Харкові встановлять 22 модульні будинки для переселенців Фото: ХМР

Зі 200 тисяч ВПО, які проживають у Харкові, 96% планують залишитися у місті після закінчення війни.

Власними силами забезпечити їх усім необхідним та інтегрувати у суспільство не вдасться, вважає мер Ігор Терехов. Тому закликав міжнародних партнерів допомогти Харкову у цьому питанні. Про те, яку саме підтримку можуть надати, розповіли представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Конгресу Сполучених Штатів Америки під час візиту до Харкова.

Фото: ХМР

“До кінця 2024 року завдяки допомозі Агентства ООН у справах біженців у Харкові будуть встановлені 22 модульні будинки (13 з них вже встановили) та відновлені понад 2 тис. об’єктів житлового сектору (квартири та приватні домоволодіння). Крім того, організація фінансує облаштування укриття для навчання школярів, функціонування адаптаційного простору «Свій» для внутрішньо переміщених осіб тощо”, – повідомили у мерії.

Читайте також: З фінансами допоможе Німеччина. Терехов про створення муніципального житла у місті

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 20:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі 200 тисяч ВПО, які проживають у Харкові, 96% планують залишитися у місті після закінчення війни.".