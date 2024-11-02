До кінця року в Харкові встановлять 22 модульні будинки для переселенців

Зі 200 тисяч ВПО, які проживають у Харкові, 96% планують залишитися у місті після закінчення війни.

Власними силами забезпечити їх усім необхідним та інтегрувати у суспільство не вдасться, вважає мер Ігор Терехов. Тому закликав міжнародних партнерів допомогти Харкову у цьому питанні. Про те, яку саме підтримку можуть надати, розповіли представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Конгресу Сполучених Штатів Америки під час візиту до Харкова.

“До кінця 2024 року завдяки допомозі Агентства ООН у справах біженців у Харкові будуть встановлені 22 модульні будинки (13 з них вже встановили) та відновлені понад 2 тис. об’єктів житлового сектору (квартири та приватні домоволодіння). Крім того, організація фінансує облаштування укриття для навчання школярів, функціонування адаптаційного простору «Свій» для внутрішньо переміщених осіб тощо”, – повідомили у мерії.