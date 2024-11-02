До конца года в Харькове установят 22 модульных дома для переселенцев

Из 200 тысяч ВПО, которые проживают в Харькове, 96% планируют остаться в городе после окончания войны.

Собственными силами обеспечить их всем необходимым и интегрировать в общество не удастся, считает мэр Игорь Терехов. Поэтому призвал международных партнеров помочь Харькову в этом вопросе. О том, какую именно поддержку смогут оказать, рассказали представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Конгресса Соединенных Штатов Америки во время визита в Харьков.

«До конца 2024 года благодаря помощи Агентства ООН по делам беженцев в Харькове будут установлены 22 модульных здания (13 из них уже установлены) и восстановлены более 2 тыс. объектов жилого сектора (квартиры и частные домовладения). Кроме того, организация финансирует обустройство укрытия для обучения школьников, функционирование адаптационного пространства «Свой» для внутренне перемещенных лиц», – сообщили в мэрии.