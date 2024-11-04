У Ківшарівці постраждали будівля і авто «швидкої» – директор «екстренки»
Про наслідки удару РФ по селищу Ківшарівка та нічну роботу після «прильотів» в Харкові розповів в етері «Суспільне. Студія» директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
«Щодо Ківшарівки, цей вибух був поруч з нашим пунктом базування, постраждала тільки автівка і приміщення, знову вилетіли щити, які закривали вікна», – сказав Забашта.
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Він також розповів, що вчора ввечері після ворожих обстрілів Харкова навколо «Росту» працювали сім бригад «екстренки», ще дві бригади були залучені біля берега річки.
«Там вночі звернулися дві жінки з реакцією на стрес, бо обстріли, попри «звичку» населення, все одно – це стрес для людей. Серед постраждалих біля «Росту» важких поранених не було. Перші жертви були – таксист і його пасажири вони були найбільш важкі, вони були з уламковими пораненнями. Але вони самостійно дісталися до метро і звідти ми їх шпиталізували», – додав Забашта.
Нагадаємо, три серії ударів було вчора, 3 жовтня, по Харкову. Вибухи лунали з 21:00 до 23:00. Після першого «прильоту» мер Ігор Терехов повідомив, що ворожий КАБ упав у лісосмузі. Інші бомби не долетіли до міста та вдарили по Малоданилівській громаді – без постраждалих. Проте вже за півтори години росіяни повторили наліт. Один із КАБів влучив в дорогу поблизу супермаркету «Рост» на Олексіївці. Постраждали 15 людей, серед них четверо – поліціянти. Ще одна з вечірніх бомб влучила поблизу Центрального ринку – в річку. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Для ударів росіяни використали ФАБ-250 із УМПК.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки удару РФ по селищу Ківшарівка та нічну роботу після «прильотів» в Харкові розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.".