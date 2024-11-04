У Ківшарівці постраждали будівля і авто «швидкої» – директор «екстренки»

Про наслідки удару РФ по селищу Ківшарівка та нічну роботу після «прильотів» в Харкові розповів в етері «Суспільне. Студія» директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

«Щодо Ківшарівки, цей вибух був поруч з нашим пунктом базування, постраждала тільки автівка і приміщення, знову вилетіли щити, які закривали вікна», – сказав Забашта.

Він також розповів, що вчора ввечері після ворожих обстрілів Харкова навколо «Росту» працювали сім бригад «екстренки», ще дві бригади були залучені біля берега річки.

«Там вночі звернулися дві жінки з реакцією на стрес, бо обстріли, попри «звичку» населення, все одно – це стрес для людей. Серед постраждалих біля «Росту» важких поранених не було. Перші жертви були – таксист і його пасажири вони були найбільш важкі, вони були з уламковими пораненнями. Але вони самостійно дісталися до метро і звідти ми їх шпиталізували», – додав Забашта.

Нагадаємо, три серії ударів було вчора, 3 жовтня, по Харкову. Вибухи лунали з 21:00 до 23:00. Після першого «прильоту» мер Ігор Терехов повідомив, що ворожий КАБ упав у лісосмузі. Інші бомби не долетіли до міста та вдарили по Малоданилівській громаді – без постраждалих. Проте вже за півтори години росіяни повторили наліт. Один із КАБів влучив в дорогу поблизу супермаркету «Рост» на Олексіївці. Постраждали 15 людей, серед них четверо – поліціянти. Ще одна з вечірніх бомб влучила поблизу Центрального ринку – в річку. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Для ударів росіяни використали ФАБ-250 із УМПК.