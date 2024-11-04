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В Ковшаровке пострадали здание и авто «скорой» – директор «экстренки»

Общество 13:10   04.11.2024
Виктория Яковенко
В Ковшаровке пострадали здание и авто «скорой» – директор «экстренки» скриншот

О последствиях удара РФ по поселку Ковшаровка и ночной работе после «прилетов» в Харькове рассказал в эфире «Суспільне. Студія» директор обласного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

«По Ковшаровке, этот взрыв был рядом с нашим пунктом базирования, пострадал только автомобиль и помещение, снова вылетели щиты, которые закрывали окна», — сказал Забашта.

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Он также рассказал, что вчера вечером после вражеских обстрелов Харькова вокруг «Роста» работали семь бригад «экстренки», еще две бригады были задействованы возле берега реки.

«Там ночью обратились две женщины с реакцией на стресс потому, что обстрелы, несмотря на «привычку» населения, все равно – это стресс для людей. Среди пострадавших возле «Роста» тяжелых раненых не было. Первые жертвы были – таксист и его пассажиры они были наиболее тяжелые, они были с обломочными ранениями. Но они самостоятельно добрались до метро и оттуда мы их госпитализировали», — добавил Забашта.

Напомним, три серии ударов было вчера, 3 октября, по Харькову. Взрывы раздавались с 21:00 до 23:00. После первого «прилета» мэр Игорь Терехов сообщил, что вражеский КАБ упал в лесополосе. Другие бомбы не долетели до города и ударили по Малоданиловской громаде – без пострадавших. Однако уже через полтора часа россияне повторили налет. Один из КАБов попал в дорогу вблизи супермаркета «Рост» на Алексеевке. Пострадали 15 человек, среди них четверо – полицейские. Еще одна из вечерних бомб попала вблизи Центрального рынка – в реку. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Для ударов россияне использовали ФАБ-250 из УМПК.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях удара РФ по поселку Ковшаровка и ночной работе после «прилетов» в Харькове рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.".