В Ковшаровке пострадали здание и авто «скорой» – директор «экстренки»

О последствиях удара РФ по поселку Ковшаровка и ночной работе после «прилетов» в Харькове рассказал в эфире «Суспільне. Студія» директор обласного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

«По Ковшаровке, этот взрыв был рядом с нашим пунктом базирования, пострадал только автомобиль и помещение, снова вылетели щиты, которые закрывали окна», — сказал Забашта.

Он также рассказал, что вчера вечером после вражеских обстрелов Харькова вокруг «Роста» работали семь бригад «экстренки», еще две бригады были задействованы возле берега реки.

«Там ночью обратились две женщины с реакцией на стресс потому, что обстрелы, несмотря на «привычку» населения, все равно – это стресс для людей. Среди пострадавших возле «Роста» тяжелых раненых не было. Первые жертвы были – таксист и его пассажиры они были наиболее тяжелые, они были с обломочными ранениями. Но они самостоятельно добрались до метро и оттуда мы их госпитализировали», — добавил Забашта.

Напомним, три серии ударов было вчера, 3 октября, по Харькову. Взрывы раздавались с 21:00 до 23:00. После первого «прилета» мэр Игорь Терехов сообщил, что вражеский КАБ упал в лесополосе. Другие бомбы не долетели до города и ударили по Малоданиловской громаде – без пострадавших. Однако уже через полтора часа россияне повторили налет. Один из КАБов попал в дорогу вблизи супермаркета «Рост» на Алексеевке. Пострадали 15 человек, среди них четверо – полицейские. Еще одна из вечерних бомб попала вблизи Центрального рынка – в реку. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Для ударов россияне использовали ФАБ-250 из УМПК.