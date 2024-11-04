В Ковшаровке пострадали здание и авто «скорой» – директор «экстренки»
О последствиях удара РФ по поселку Ковшаровка и ночной работе после «прилетов» в Харькове рассказал в эфире «Суспільне. Студія» директор обласного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
«По Ковшаровке, этот взрыв был рядом с нашим пунктом базирования, пострадал только автомобиль и помещение, снова вылетели щиты, которые закрывали окна», — сказал Забашта.
Читайте также: Под завалами пятиэтажки в Ковшаровке могут находиться еще трое людей – ХОВА
Он также рассказал, что вчера вечером после вражеских обстрелов Харькова вокруг «Роста» работали семь бригад «экстренки», еще две бригады были задействованы возле берега реки.
«Там ночью обратились две женщины с реакцией на стресс потому, что обстрелы, несмотря на «привычку» населения, все равно – это стресс для людей. Среди пострадавших возле «Роста» тяжелых раненых не было. Первые жертвы были – таксист и его пассажиры они были наиболее тяжелые, они были с обломочными ранениями. Но они самостоятельно добрались до метро и оттуда мы их госпитализировали», — добавил Забашта.
Напомним, три серии ударов было вчера, 3 октября, по Харькову. Взрывы раздавались с 21:00 до 23:00. После первого «прилета» мэр Игорь Терехов сообщил, что вражеский КАБ упал в лесополосе. Другие бомбы не долетели до города и ударили по Малоданиловской громаде – без пострадавших. Однако уже через полтора часа россияне повторили налет. Один из КАБов попал в дорогу вблизи супермаркета «Рост» на Алексеевке. Пострадали 15 человек, среди них четверо – полицейские. Еще одна из вечерних бомб попала вблизи Центрального рынка – в реку. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Для ударов россияне использовали ФАБ-250 из УМПК.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Ковшаровка, пострадали, прилет, рост, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Ковшаровке пострадали здание и авто «скорой» – директор «экстренки»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях удара РФ по поселку Ковшаровка и ночной работе после «прилетов» в Харькове рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.".