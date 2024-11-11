Готується масована ракетна атака: ПС ЗСУ оголосили повітряну тривогу
Вранці 11 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу: злетіли російські літаки – носії стратегічних ракет.
“Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” – поінформували ПС ЗСУ о 06:25 ранку 11 листопада.
Пізніше о 06:52 з’явилося повідомлення про зліт носіїв ракет “Кинджал” – літаків МіГ-31К.
Поки що повітряна тривога не поширилася тільки на західні області України.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ВС ВСУ, ракетная атака, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 07:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу: злетіли російські літаки – носії стратегічних ракет".