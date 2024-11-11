Готується масована ракетна атака: ПС ЗСУ оголосили повітряну тривогу

Вранці 11 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу: злетіли російські літаки – носії стратегічних ракет.

“Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” – поінформували ПС ЗСУ о 06:25 ранку 11 листопада.

Пізніше о 06:52 з’явилося повідомлення про зліт носіїв ракет “Кинджал” – літаків МіГ-31К.

Поки що повітряна тривога не поширилася тільки на західні області України.