Готовится массированная ракетная атака: ВС ВСУ объявили воздушную тревогу
Иллюстрация: map.ukrainealarm.com
Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе: взлетели российские самолеты — носители стратегических ракет.
«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — проинформировали ВС ВСУ в 06:25 утра 11 ноября.
Позже, в 06:52, появилось сообщение о взлете носителей ракет «Кинжал» — самолетов МиГ-31К.
Пока воздушная тревога не распространилась только на западные области Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, ракетная атака, тревога;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе: взлетели российские самолеты — носители стратегических ракет".