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Готовится массированная ракетная атака: ВС ВСУ объявили воздушную тревогу

Происшествия 07:30   11.11.2024
Оксана Горун
Готовится массированная ракетная атака: ВС ВСУ объявили воздушную тревогу Иллюстрация: map.ukrainealarm.com

Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе: взлетели российские самолеты — носители стратегических ракет.

«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — проинформировали ВС ВСУ в 06:25 утра 11 ноября.

Позже, в 06:52, появилось сообщение о взлете носителей ракет «Кинжал» — самолетов МиГ-31К.

Пока воздушная тревога не распространилась только на западные области Украины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 07:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе: взлетели российские самолеты — носители стратегических ракет".