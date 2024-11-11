Готовится массированная ракетная атака: ВС ВСУ объявили воздушную тревогу

Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе: взлетели российские самолеты — носители стратегических ракет.

«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — проинформировали ВС ВСУ в 06:25 утра 11 ноября.

Позже, в 06:52, появилось сообщение о взлете носителей ракет «Кинжал» — самолетов МиГ-31К.

Пока воздушная тревога не распространилась только на западные области Украины.