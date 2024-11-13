Удар по місцю дислокації поліцейських: у Харкові попрощалися з майором (відео)

У Харкові попрощалися з майором поліції Олександром Ковтуном, який отримав тяжкі поранення внаслідок ракетного удару по місцю дислокації правоохоронців 1 листопада.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, за життя поліцейського медики боролися понад тиждень, він помер у лікарні 9-го числа. Правоохоронцю було 44 роки.

Вшанувати пам’ять Олександра прийшли працівники облуправління, зокрема нове керівництво, друзі та близькі. Поховали правоохоронця у місті Кривий Ріг на Алеї Слави.

Нагадаємо, близько 16:00 у п’ятницю, 1 листопада, по Харкову вдарили ракети. Прилетіло по місцю дислокації Нацполіції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 36 поліцейських і четверо цивільних отримали поранення.