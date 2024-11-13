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Удар по месту дислокации полицейских: в Харькове простились с майором (видео)

Общество 19:29   13.11.2024
Елена Нагорная
Удар по месту дислокации полицейских: в Харькове простились с майором (видео)

В Харькове простились с майором полиции Александром Ковтуном, получившим тяжелые ранения в результате ракетного удара по месту дислокации правоохранителей 1 ноября.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, за жизнь полицейского медики боролись больше недели, он умер в больнице 9-го числа. Правоохранителю было 44 года.

Почтить память Александра пришли работники облуправления, в частности новое руководство, друзья и близкие. Похоронили полицейского в городе Кривой Рог на Аллее Славы.

Напомним, около 16:00 в пятницу, 1 ноября, по Харькову ударили ракеты. «Прилет» пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 36 правоохранителей и четверо гражданских получили ранения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове простились с майором полиции Александром Ковтуном, пострадавшим в результате ракетного удара по месту дислокации правоохранителей 1 ноября.".