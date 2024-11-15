Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
Завтра, 16 листопада, з 10:00 до 16:00 трамваї №27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей період трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
Через відсутність трамвайного сполучення з 10:00 до 15:00 курсуватиме тимчасовий автобус №2: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 18:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 16 листопада, з 10:00 до 16:00 трамваї №27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського. ".