“Як з’їсти слона? По шматочках”. Як ЗСУ воюють з росіянами на Харківщині
Хоча ворог суттєво перевищує ЗСУ за чисельністю, це не допомагає йому просунутися на півночі Харківщини, розповів речник ОТУВ «Харків» Євген Романов.
Ба більше, росіяни постійно намагаються змінювати тактику, штурмувати наші позиції, наступати і все це марно, додав Романов. Ситуація на Харківському напрямку залишається хоч і важкою, але стабільною.
“Якщо говорити про те – як з’їсти слона? По шматочках. Розвідка допомагає знаходити ці місця скупчення противника і вчасно завдавати високоточних ударів, не допускати його до переднього краю нашої оборони”, – зазначив речник ОТУВ «Харків».
Водночас ЗС РФ почали частіше обстрілювати позиції ЗСУ КАБами, намагаючись зруйнувати захисні споруди. Однак поки що більших втрат зазнають саме російські військові.
“134 поранені та вбиті істоти – 53 вбитих вороги та 81 поранений. Гадаю, вони приєднаються до статистики вбитих. Також знищеними та пошкодженими було 48 одиниць озброєння та військової техніки загарбників – два танки, чотири артсистеми, понад 10 автомобілів, пʼять одиниць спецтехніки, 24 БПЛА, багато укриттів для особового складу – близько сотні”, – прокоментував втрати РФ за добу Романов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Хоча ворог суттєво перевищує ЗСУ за чисельністю, це не допомагає йому просунутися на півночі Харківщини, розповів речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов. ".