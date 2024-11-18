Хотя враг существенно превосходит ВСУ по численности, это не помогает ему продвинуться на севере Харьковщины, рассказал спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

Более того, россияне постоянно пытаются менять тактику, штурмовать наши позиции, наступать и все это – безуспешно, добавил Романов. Ситуация на Харьковском направлении остается, хотя и тяжелой, но стабильной.

«Если говорить о том – как съесть слона? По кусочкам. Разведка помогает находить эти места скопления противника и вовремя наносить высокоточные удары, не допускать его к переднему краю нашей обороны», – отметил спикер ОТГВ «Харьков».

В то же время ВС РФ начали чаще обстреливать позиции ВСУ КАБами, пытаясь разрушить защитные сооружения. Однако пока что большие потери несут именно российские военные.

«134 раненых и убитых существа – 53 убитых врага и 81 раненых. Думаю, они присоединятся к статистике убитых. Также уничтожены и повреждены 48 единиц вооружения и военной техники захватчиков – два танка, четыре артсистемы, более 10 автомобилей, пять единиц спецтехники, 24 БПЛА, много укрытий для личного состава – около сотни», – прокомментировал потери РФ за сутки Романов.