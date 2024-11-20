Storm Shadow могли бити по підземному командному пункту РФ та об’єкту Путіна📹

ЗСУ використали значну кількість ракет Storm Shadow/SCALP, щоб завдати ударів по об’єкту президента РФ Володимира Путіна в Курській області, де ймовірно могло бути командування угруповання армії РФ разом із північнокорейськими генералами, повідомляє Defense Express.

РФ почала жалітися, що Україна застосувала не лише балістичні ATACMS, а й крилаті ракети Storm Shadow / SCALP по її території. Наразі всі обговорюють відео з Курської області з населеного пункту Мар’їне (рос. – Марьино).

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Для удару використали доволі значну кількість ракет. На відео чути близько 15 вибухів, хоча частина з них може бути роботою систем ППО. Але не менш цікавою є ціль, зазначає Defense Express.

Відео зняли поряд з історичною будівлею маєтка Барятинських, який наразі є санаторієм, що підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

Водночас про об’єкт, по якому били ракети, фігурує інформація, що там військовий “вузол зв’язку”.

«З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об’єкт зв’язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію дуже вірогідно, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що на ньому могли перебувати й північнокорейські генерали», – зазначили у Defense Express.