Storm Shadow могли бить по подземному команднному пункту РФ и объекту Путина📹
ВСУ использовали значительное количество ракет Storm Shadow/SCALP, чтобы нанести удары по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области, где вероятно могло быть командование группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами, сообщает Defense Express.
РФ начала жаловаться, что Украина применила не только баллистические ATACMS, но и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP по ее территории. В настоящее время обсуждают видео из Курской области из населенного пункта Марьино (рус. — Марьино).
Для удара ВСУ использовали значительное количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов, хотя часть из них может быть работой систем ПВО. Но не менее интересна цель, отмечает Defense Express.
📹Телеграм-канал тележурналиста Андрея Цаплиенко
Видео сняли рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, подчиняющимся Управлению делами президента РФ.
В то же время об объекте, по которому били ракеты, фигурирует информация, что там военный «узел связи».
«С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая, что именно там действуют и войска КНДР, не исключительно, что на нем могли находиться и северокорейские генералы», — отметили в Defense Express.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Storm Shadow, Владимир Путин, ВСУ, командный пункт, корейцы, Курская область, подземный командный пункт, ракета, рф;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 21:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ использовали много ракет Storm Shadow/SCALP, чтобы ударить по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области, где могло быть командование группировки армии РФ.".