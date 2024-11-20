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Storm Shadow могли бить по подземному команднному пункту РФ и объекту Путина📹

Мир 21:33   20.11.2024
Оксана Якушко
Storm Shadow могли бить по подземному команднному пункту РФ и объекту Путина📹 Фото: Телеграм-канал тележурналиста Андрея Цаплиенко

ВСУ использовали значительное количество ракет Storm Shadow/SCALP, чтобы нанести удары по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области, где вероятно могло быть командование группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами, сообщает Defense Express.

РФ начала жаловаться, что Украина применила не только баллистические ATACMS, но и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP по ее территории. В настоящее время обсуждают видео из Курской области из населенного пункта Марьино (рус. — Марьино).

Для удара ВСУ использовали значительное количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов, хотя часть из них может быть работой систем ПВО. Но не менее интересна цель, отмечает Defense Express.

📹Телеграм-канал тележурналиста Андрея Цаплиенко

Видео сняли рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, подчиняющимся Управлению делами президента РФ.

Скриншот

В то же время об объекте, по которому били ракеты, фигурирует информация, что там военный «узел связи».

«С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая, что именно там действуют и войска КНДР, не исключительно, что на нем могли находиться и северокорейские генералы», — отметили в Defense Express.

Фото: Defense Express

Читайте также: Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 21:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ использовали много ракет Storm Shadow/SCALP, чтобы ударить по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области, где могло быть командование группировки армии РФ.".