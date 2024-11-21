24-річного жителя Чугуєва підозрюють у підпалі авто військового (фото, відео)

У місті Чугуїв на Харківщині затримали 24-річного чоловіка. За даними слідства, він підпалив авто українського захисника.

Як з’ясували у Харківській обласній прокуратурі, 20 листопада у Чугуєві фігурант підійшов до автомобіля, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу.

«За допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші він підпалив автівку, від чого відбулось її займання. У результаті дій палія власнику авто — українському військовому — завдано матеріальної шкоди», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що фігурант вже мав судимість.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо його провину доведуть, чоловіку «світить» до 10 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Наразі встановлюється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів, а також вживаються заходи для встановлення «кураторів», — ймовірно, з рф, — на замовлення яких молодик вчиняв протиправні дії», – заявили в прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура