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24-річного жителя Чугуєва підозрюють у підпалі авто військового (фото, відео)

Суспільство 15:54   21.11.2024
Вікторія Яковенко
24-річного жителя Чугуєва підозрюють у підпалі авто військового (фото, відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

У місті Чугуїв на Харківщині затримали 24-річного чоловіка. За даними слідства, він підпалив авто українського захисника.

Як з’ясували у Харківській обласній прокуратурі, 20 листопада у Чугуєві фігурант підійшов до автомобіля, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу.

«За допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші він підпалив автівку, від чого відбулось її займання. У результаті дій палія власнику авто — українському військовому — завдано матеріальної шкоди», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що фігурант вже мав судимість.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо його провину доведуть, чоловіку «світить» до 10 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Наразі встановлюється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів, а також вживаються заходи для встановлення «кураторів», — ймовірно, з рф, — на замовлення яких молодик вчиняв протиправні дії», – заявили в прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура
поджог авто на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
поджог авто на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв на Харківщині затримали 24-річного чоловіка. За даними слідства, він підпалив авто українського захисника.".