24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)
В городе Чугуев на Харьковщине задержали 24-летнего мужчину. По данным следствия, он поджег автомобиль украинского защитника.
Как выяснили в Харьковской областной прокуратуре, 20 ноября в Чугуеве фигурант подошел к автомобилю, который имел визуальные признаки военного транспортного средства.
«С помощью заранее подготовленной зажигательной смеси он поджег автомобиль, от чего произошло его возгорание. В результате действий поджигателя владельцу авто — украинскому военному — нанесен материальный ущерб», — рассказали правоохранители.
Отмечается, что у фигуранта уже была судимость.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, а также принимаются меры для установления «кураторов», — вероятно, из рф, — по заказу которых молодой человек совершал противоправные действия», — заявили в прокуратуре.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, военный, поджог, полиция, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев на Харьковщине задержали 24-летнего мужчину. По данным следствия, он поджег автомобиль украинского защитника.".