24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)

В городе Чугуев на Харьковщине задержали 24-летнего мужчину. По данным следствия, он поджег автомобиль украинского защитника.

Как выяснили в Харьковской областной прокуратуре, 20 ноября в Чугуеве фигурант подошел к автомобилю, который имел визуальные признаки военного транспортного средства.

«С помощью заранее подготовленной зажигательной смеси он поджег автомобиль, от чего произошло его возгорание. В результате действий поджигателя владельцу авто — украинскому военному — нанесен материальный ущерб», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что у фигуранта уже была судимость.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, а также принимаются меры для установления «кураторов», — вероятно, из рф, — по заказу которых молодой человек совершал противоправные действия», — заявили в прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура