Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)

Общество 15:54   21.11.2024
Виктория Яковенко
24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

В городе Чугуев на Харьковщине задержали 24-летнего мужчину. По данным следствия, он поджег автомобиль украинского защитника.

Как выяснили в Харьковской областной прокуратуре, 20 ноября в Чугуеве фигурант подошел к автомобилю, который имел визуальные признаки военного транспортного средства.

«С помощью заранее подготовленной зажигательной смеси он поджег автомобиль, от чего произошло его возгорание. В результате действий поджигателя владельцу авто — украинскому военному — нанесен материальный ущерб», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что у фигуранта уже была судимость.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, а также принимаются меры для установления «кураторов», — вероятно, из рф, — по заказу которых молодой человек совершал противоправные действия», — заявили в прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура
поджог авто на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
поджог авто на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Одно авто сгорело, второе — не успело: харьковчанин получил подозрение (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
21.11.2024, 14:39
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
21.11.2024, 09:35
Новости Харькова – главное 21.11: смертельный пожар, что с отоплением, ураган
Новости Харькова – главное 21.11: смертельный пожар, что с отоплением, ураган
21.11.2024, 15:21
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
21.11.2024, 08:01
24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)
24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)
21.11.2024, 15:54

Новости по теме:

14:15
На Харьковщине угнали авто: подозревают трех человек (фото)
16:24
На Харьковщине авто занесло на дороге: в ДТП пострадали два человека (фото)
14:54
Одно авто сгорело, второе — не успело: харьковчанин получил подозрение (фото)
14:38
Поджоги авто ВСУ: двум харьковчанам «светит» до 10 лет тюрьмы
18:48
Харьковчан просят перед поездкой проверять авто: могут греться котики

Вы читали новость: «24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев на Харьковщине задержали 24-летнего мужчину. По данным следствия, он поджег автомобиль украинского защитника.".