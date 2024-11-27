У смерті чотирьох дітей у Пісочині підозрюють матір: малюки загинули в пожежі

Четверо дітей віком від чотирьох до дев’яти років, а також їхній 52-річний дідусь загинули під час пожежі у Пісочині 14 листопада.

Ще один 16-річний хлопець вижив у пожежі – це брат підозрюваної, матері загиблих дітей. Попередньо, уточнили у Харківській обласній прокуратурі, причина займання пов’язана із роботою обігрівачів.

Правоохоронці зазначили, що мати виїхала з дому за кілька днів до трагедії. Таким чином, родичі доглядали за дітьми близько п’яти днів.

“За даними слідства, фігурантка, яка є матірʼю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей на свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по «власних справах», проте так і не повернулась. Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які знаходились у будинку”, – написали у прокуратурі.

Правоохоронці додали: 29-річна жінка вже отримала підозру за злісне невиконання встановлених законом обовʼязків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 14 листопада в облуправлінні ДСНС повідомили, що в Пісочині горів приватний будинок, загальною площею 150 м.кв. У пожежі загинули п’ятеро людей – четверо дітей та чоловік, ще одного 16-річного хлопця вдалося врятувати. Також із вогню рятувальники винесли кота.