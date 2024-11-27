В смерти четверых детей в Песочине подозревают мать: малыши погибли в пожаре

Четверо детей, возрастом от четырех до девяти лет, а также их 52-летний дедушка погибли во время пожара в Песочине 14 ноября.

Еще один 16-летний парень выжил в пожаре – это брат подозреваемой, матери погибших детей. Предварительно, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, причина возгорания связана с работой обогревателей.

Правоохранители акцентируют, что мать уехала из дома за несколько дней до трагедии. Таким образом, родственники присматривали за детьми около пяти дней.

«По данным следствия, фигурантка, которая является матерью четырех мальчиков, 9 ноября оставила детей на своего 52-летнего отца, длительно болевшего, и на 16-летнего брата. В тот день женщина уехала по «собственным делам», но так и не вернулась. В результате злостного неисполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставление их без всякого присмотра, легкомыслия и безразличия к их судьбе, наступили тяжелые последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме», – написали в прокуратуре.

Правоохранители добавили: 29-летняя женщина уже получила подозрение за злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Напомним, 14 ноября в облуправлении ГСЧС сообщили, что в Песочине горел частный дом, общей площадью 150 м.кв. В пожаре погибли пятеро людей – четыре ребенка и мужчина, еще одного 16-летнего парня удалось спасти. Также из огня спасатели вынесли кота.