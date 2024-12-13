Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації
Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, з Куп’янщини вивезли чоловіка та дві жінки.
“12 грудня поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях до більш безпечних міст на території громади. Вже звідти волонтери забрали евакуйованих і доправили за межі небезпечної території. Людям, які виїхали з-під обстрілів, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої необхідності“, – написали копи.
У поліції також нагадують, що охочі виїхати з населених пунктів області, що знаходяться під обстрілами, можуть звертатися за допомогою на «гарячу лінію» з евакуації за телефоном 0-800-33-92-91 або ж на спецлінію “102”.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 10:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації".