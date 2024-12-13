Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харків  -4°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації

Україна 10:32   13.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, з Куп’янщини вивезли чоловіка та дві жінки.

12 грудня поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях до більш безпечних міст на території громади. Вже звідти волонтери забрали евакуйованих і доправили за межі небезпечної території. Людям, які виїхали з-під обстрілів, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої необхідності“, – написали копи.

У поліції також нагадують, що охочі виїхати з населених пунктів області, що знаходяться під обстрілами, можуть звертатися за допомогою на «гарячу лінію» з евакуації за телефоном 0-800-33-92-91 або ж на спецлінію “102”.

Читайте також: Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не виїжджають: темпи евакуації

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
СБУ: спецслужби РФ створили онлайн-квест для підлітків, щоб бити по Харкову
СБУ: спецслужби РФ створили онлайн-квест для підлітків, щоб бити по Харкову
13.12.2024, 11:20
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
12.12.2024, 19:42
Графік відключення світла пожорсткішав: РФ атакувала Україну 93 ракетами
Графік відключення світла пожорсткішав: РФ атакувала Україну 93 ракетами
13.12.2024, 11:36
Денис Парамонов подарував інтерактивну дошку дитячому центру “Гіппократ”
Денис Парамонов подарував інтерактивну дошку дитячому центру “Гіппократ”
13.12.2024, 11:01
Після деокупації стала «поза політикою»: ізюмчанку підозрюють у роботі на РФ
Після деокупації стала «поза політикою»: ізюмчанку підозрюють у роботі на РФ
13.12.2024, 10:47
Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації
Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації
13.12.2024, 10:32

Новини за темою:

11:54
Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не їдуть: темпи евакуації
16:50
Канашевич: “серед білого дня їх немає” – люди бояться виходити на вулицю
10:38
Евакуація на Харківщині: девʼятьох мешканців області вивезли копи за добу
11:23
Сокол: “місто заповнене FPV-дронами” – у Куп’янську БПЛА РФ б’є по цивільних
19:54
Евакуація на Харківщині: куди привозять людей і як допомагають

Ви читали новину: «Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські вивезли людей із Куп’янського району – подробиці евакуації".