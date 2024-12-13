Полицейские вывезли людей из Купянского района – подробности эвакуации
Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, из Купянщины вывезли мужчину и две женщины.
«12 декабря полицейские вывезли граждан на служебных автомобилях в более безопасные города на территории громады. Уже оттуда волонтеры забрали эвакуированных и доставили за пределы опасной территории. Людям, выехавшим из-под обстрелов, предоставили временное безвозмездное жилье и вещи первой необходимости», – написали копы.
В полиции также напоминают, что желающие выехать из обстреливаемых населенных пунктов области, могут обращаться за помощью на «горячую линию» по эвакуации по телефону 0-800-33-92-91 или же на спецлинию «102».
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: полиция, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 10:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, из Купянщины вывезли мужчину и две женщины.".