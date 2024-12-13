Полицейские вывезли людей из Купянского района – подробности эвакуации

Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, из Купянщины вывезли мужчину и две женщины.

«12 декабря полицейские вывезли граждан на служебных автомобилях в более безопасные города на территории громады. Уже оттуда волонтеры забрали эвакуированных и доставили за пределы опасной территории. Людям, выехавшим из-под обстрелов, предоставили временное безвозмездное жилье и вещи первой необходимости», – написали копы.

В полиции также напоминают, что желающие выехать из обстреливаемых населенных пунктов области, могут обращаться за помощью на «горячую линию» по эвакуации по телефону 0-800-33-92-91 или же на спецлинию «102».