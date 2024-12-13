Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Полицейские вывезли людей из Купянского района – подробности эвакуации

Украина 10:32   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Полицейские вывезли людей из Купянского района – подробности эвакуации

Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, из Купянщины вывезли мужчину и две женщины.

«12 декабря полицейские вывезли граждан на служебных автомобилях в более безопасные города на территории громады. Уже оттуда волонтеры забрали эвакуированных и доставили за пределы опасной территории. Людям, выехавшим из-под обстрелов, предоставили временное безвозмездное жилье и вещи первой необходимости», – написали копы.

В полиции также напоминают, что желающие выехать из обстреливаемых населенных пунктов области, могут обращаться за помощью на «горячую линию» по эвакуации по телефону 0-800-33-92-91 или же на спецлинию «102».

Читайте также: Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
График отключения света ужесточили: РФ атаковала Украину 93 ракетами
График отключения света ужесточили: РФ атаковала Украину 93 ракетами
13.12.2024, 11:36
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
12.12.2024, 13:19
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
13.12.2024, 09:56
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»
Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»
13.12.2024, 06:42
СБУ: спецслужбы РФ создали онлайн-квест для подростков, чтобы бить по Харькову
СБУ: спецслужбы РФ создали онлайн-квест для подростков, чтобы бить по Харькову
13.12.2024, 11:20

Новости по теме:

15:52
Снял колеса с авто и украл вещи: житель Чугуевщины получил подозрение
13:46
Фейковый сайт «єДопомога»: жителей Харьковщины обманули мошенники (видео)
15:42
Нашел «легкий заработок»: мужчину подозревают в серии поджогов в Харькове
12:36
Смертельный пожар на Харьковщине: произошло замыкание электропроводки (фото)
19:59
Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство

Вы читали новость: «Полицейские вывезли людей из Купянского района – подробности эвакуации»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, из Купянщины вывезли мужчину и две женщины.".