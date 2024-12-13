Пожежа у харківській багатоповерхівці через удар: у ДСНС повідомили подробиці

Про нічну пожежу в Харкові, яка виникла після удару РФ, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

“13 грудня близько 01:40 внаслідок потрапляння ворожого БпЛА у дах пʼятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова виникла пожежа на площі 5 м. кв, пошкоджено покрівлю житлового будинку та скління вікон. За попередніми даними постраждалих немає“, – написали рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні вдень у Берестинському районі (колишній Красноградський район) сталася смертельна пожежа – у вогні загинули двоє людей.

“У селі Лигівка Сахновщинської громади Берестинського району загинули 38-річний чоловік та 57-річна жінка. Площа горіння склала 20 м кв. До пожежогасіння залучалися 5 рятувальників та 1 одиниця техніки. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється“, – додали у ДСНС.