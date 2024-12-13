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Пожежа у харківській багатоповерхівці через удар: у ДСНС повідомили подробиці

Події 09:16   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожежа у харківській багатоповерхівці через удар: у ДСНС повідомили подробиці

Про нічну пожежу в Харкові, яка виникла після удару РФ, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

13 грудня близько 01:40 внаслідок потрапляння ворожого БпЛА у дах пʼятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова виникла пожежа на площі 5 м. кв, пошкоджено покрівлю житлового будинку та скління вікон. За попередніми даними постраждалих немає“, – написали рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні вдень у Берестинському районі (колишній Красноградський район) сталася смертельна пожежа – у вогні загинули двоє людей.

“У селі Лигівка Сахновщинської громади Берестинського району загинули 38-річний чоловік та 57-річна жінка. Площа горіння склала 20 м кв. До пожежогасіння залучалися 5 рятувальників та 1 одиниця техніки. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється“, – додали у ДСНС.

Читайте також: Двоє постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району – Синєгубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 09:16;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нічну пожежу в Харкові, яка виникла після удару РФ, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".