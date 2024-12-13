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Пожар в харьковской многоэтажке из-за «прилета»: в ГСЧС сообщили подробности

Происшествия 09:16   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в харьковской многоэтажке из-за «прилета»: в ГСЧС сообщили подробности

О ночном пожаре в Харькове, который возник после удара РФ, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«13 декабря около 01:40 в результате попадания вражеского БПЛА в крышу пятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова возник пожар на площади 5 м. кв, повреждена кровля жилого дома и остекление окон. По предварительным данным, пострадавших нет», – написали спасатели.

Также в ГСЧС напомнили, что накануне днем в Берестинском районе (бывший Красноградский район) произошел смертельный пожар – в огне погибли двое людей.

«В селе Лиговка Сахновщинской громады Берестинского района погибли 38-летний мужчина и 57-летняя женщина. Площадь горения составила 20 кв. К пожаротушению привлекались 5 спасателей и 1 единица техники. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночном пожаре в Харькове, который возник после удара РФ, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".