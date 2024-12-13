Пожар в харьковской многоэтажке из-за «прилета»: в ГСЧС сообщили подробности
О ночном пожаре в Харькове, который возник после удара РФ, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
«13 декабря около 01:40 в результате попадания вражеского БПЛА в крышу пятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова возник пожар на площади 5 м. кв, повреждена кровля жилого дома и остекление окон. По предварительным данным, пострадавших нет», – написали спасатели.
Также в ГСЧС напомнили, что накануне днем в Берестинском районе (бывший Красноградский район) произошел смертельный пожар – в огне погибли двое людей.
«В селе Лиговка Сахновщинской громады Берестинского района погибли 38-летний мужчина и 57-летняя женщина. Площадь горения составила 20 кв. К пожаротушению привлекались 5 спасателей и 1 единица техники. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 09:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночном пожаре в Харькове, который возник после удара РФ, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".