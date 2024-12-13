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Вивозив зерно з Харківщини до РФ: на чотири роки “сяде” мешканець Куп’янщини

Події 12:00   13.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вивозив зерно з Харківщини до РФ: на чотири роки “сяде” мешканець Куп’янщини

У в’язницю вирушить 41-річний приватний підприємець із Куп’янщини. Як уточнив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, він займався вирощуванням сільськогосподарських культур.

За даними слідства, чоловік добровільно погодився працювати на окупантів.

У серпні 2022 року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном». При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. У суді доведено, що із серпня по вересень 2022 року зловмисник реалізував російським монополістам близько півтисячі тонн української агропродукції, яка згодом була незаконно вивезена до рф“, – зазначили у СБУ.

Після деокупації колаборант вирішив “залягти на дно”, щоб не потрапляти у поле зору правоохоронців та не опинитися за ґратами. Проте не вдалося – його затримали у квітні 2023 року у власному будинку під час стабілізаційних заходів на Куп’янщині.

У результаті зрадника засудили на чотири роки в’язниці.

До того ж суд конфіскував у дохід держави все належне йому майно: шість одиниць тракторної та автомобільної техніки, готівкові грошові кошти та понад 20 тонн пшениці“, – зазначили силовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У в’язницю вирушить 41-річний приватний підприємець із Куп’янщини. ".