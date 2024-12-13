Вивозив зерно з Харківщини до РФ: на чотири роки “сяде” мешканець Куп’янщини
У в’язницю вирушить 41-річний приватний підприємець із Куп’янщини. Як уточнив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, він займався вирощуванням сільськогосподарських культур.
За даними слідства, чоловік добровільно погодився працювати на окупантів.
“У серпні 2022 року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном». При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. У суді доведено, що із серпня по вересень 2022 року зловмисник реалізував російським монополістам близько півтисячі тонн української агропродукції, яка згодом була незаконно вивезена до рф“, – зазначили у СБУ.
Після деокупації колаборант вирішив “залягти на дно”, щоб не потрапляти у поле зору правоохоронців та не опинитися за ґратами. Проте не вдалося – його затримали у квітні 2023 року у власному будинку під час стабілізаційних заходів на Куп’янщині.
У результаті зрадника засудили на чотири роки в’язниці.
“До того ж суд конфіскував у дохід держави все належне йому майно: шість одиниць тракторної та автомобільної техніки, готівкові грошові кошти та понад 20 тонн пшениці“, – зазначили силовики.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У в’язницю вирушить 41-річний приватний підприємець із Куп’янщини. ".