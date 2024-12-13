Вывозил зерно из Харьковщины в РФ: на четыре года «сядет» житель Купянщины

В тюрьму отправится 41-летний частный предприниматель из Купянщины. Как уточнил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, он занимался выращиванием сельскохозяйственных культур.

По данным следствия, мужчина добровольно согласился работать на оккупантов.

«В августе 2022 года он получил от агрессора так называемый «торговый патент на торговлю зерном». При этом коллаборант взял на себя обязательства по уплате налогов в бюджет страны-агрессора. В суде доказано, что с августа по сентябрь 2022 злоумышленник реализовал российским монополистам около полутысячи тонн украинской агропродукции, которая впоследствии была незаконно вывезена в РФ», – отметили в СБУ.

После деоккупации коллаборант решил «залечь на дно», чтобы не попадаться в поле зрения правоохранителей и не угодить за решетку. Однако не удалось – его задержали в апреле 2023 года в собственном доме во время стабилизационных мероприятий на Купянщине.

В итоге предателя приговорили к четырем года тюрьмы.

«Вдобавок суд конфисковал в доход государства все принадлежащее ему имущество: шесть единиц тракторной и автомобильной техники, наличные денежные средства и более 20 тонн пшеницы», – отметили силовики.