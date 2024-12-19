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Про уповільнення українізації, особливо серед молоді, заявив мовний омбудсмен

Політика 21:06   19.12.2024
Олена Нагорна
Про уповільнення українізації, особливо серед молоді, заявив мовний омбудсмен Фото: armyinform.com.ua

Про уповільнення процесів українізації заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він назвав це серйозним викликом у сфері мовної політики.

«На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході – медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців», – сказав Кремінь, повідомляє сайт мовного омбудсмена.

Кремінь повідомив про скорочення частки учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною (учні – на 17%, батьки – на 11%, вчителі – на 8%), зменшення показників використання державної в освітньому середовищі, русифікацію інтернету та соцмереж зокрема.

«Показово, що лише 37% учнів спілкуються з друзями українською мовою, а 39% – вдома. Крім того, на 10% зменшилася кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті», — додав омбудсмен.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 21:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про уповільнення процесів українізації заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він назвав це серйозним викликом у сфері мовної політики.".