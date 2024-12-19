Про уповільнення українізації, особливо серед молоді, заявив мовний омбудсмен

Про уповільнення процесів українізації заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він назвав це серйозним викликом у сфері мовної політики.

«На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході – медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців», – сказав Кремінь, повідомляє сайт мовного омбудсмена.

Кремінь повідомив про скорочення частки учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною (учні – на 17%, батьки – на 11%, вчителі – на 8%), зменшення показників використання державної в освітньому середовищі, русифікацію інтернету та соцмереж зокрема.

«Показово, що лише 37% учнів спілкуються з друзями українською мовою, а 39% – вдома. Крім того, на 10% зменшилася кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті», — додав омбудсмен.