О замедлении украинизации, особенно среди молодежи, заявил языковой омбудсмен

О замедлении процессов украинизации заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он назвал это серьезным вызовом в сфере языковой политики.

«К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации. Российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, Telegram-каналы, на юге и востоке — медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев», — сказал Креминь, передает сайт языкового омбудсмена.

Креминь сообщил о сокращении доли участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным (ученики — на 17%, родители — на 11%, учителя — на 8%), уменьшении показателей использования государственного в образовательной среде, русификации интернета и соцсетей в частности.

«Показательно, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% — дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, которые предпочитают украинский язык в интернете», — добавил Кремень.