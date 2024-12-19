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О замедлении украинизации, особенно среди молодежи, заявил языковой омбудсмен

Общество 21:06   19.12.2024
Елена Нагорная
О замедлении украинизации, особенно среди молодежи, заявил языковой омбудсмен Фото: armyinform.com.ua

О замедлении процессов украинизации заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он назвал это серьезным вызовом в сфере языковой политики.

«К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации. Российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, Telegram-каналы, на юге и востоке — медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев», — сказал Креминь, передает сайт языкового омбудсмена.

Креминь сообщил о сокращении доли участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным (ученики — на 17%, родители — на 11%, учителя — на 8%), уменьшении показателей использования государственного в образовательной среде, русификации интернета и соцсетей в частности.

«Показательно, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% — дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, которые предпочитают украинский язык в интернете», — добавил Кремень.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 21:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О замедлении процессов украинизации заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он назвал это серьезным вызовом в сфере языковой политики.".