Може “сісти” на п’ять років за допомогу РФ: кого розшукують правоохоронці

У роботі на РФ підозрюють 33-річного мешканця Куп’янська, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений почав співпрацювати із ворогом після окупації міста.

“Обвинувачений отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку. Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень 2022 року, до деокупації населеного пункту“, – розповіли у прокуратурі.

Крім того, уточнили правоохоронці, чоловік намагався переманити на бік ворога інших мешканців, переконував їх співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Наразі його оголосили у розшук. Чоловіка судитимуть заочно у Червонозаводському суді Харкова.

“Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна”, – додали у прокуратурі.