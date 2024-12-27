Може “сісти” на п’ять років за допомогу РФ: кого розшукують правоохоронці
У роботі на РФ підозрюють 33-річного мешканця Куп’янська, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, обвинувачений почав співпрацювати із ворогом після окупації міста.
“Обвинувачений отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку. Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень 2022 року, до деокупації населеного пункту“, – розповіли у прокуратурі.
Крім того, уточнили правоохоронці, чоловік намагався переманити на бік ворога інших мешканців, переконував їх співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
Наразі його оголосили у розшук. Чоловіка судитимуть заочно у Червонозаводському суді Харкова.
“Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, предатель, прокуратура, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Може “сісти” на п’ять років за допомогу РФ: кого розшукують правоохоронці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі на РФ підозрюють 33-річного мешканця Куп’янська, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".