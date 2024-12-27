Может «сесть» на пять лет за помощь РФ: кого разыскивают правоохранители
В работе на РФ подозревают 33-летнего жителя Купянска, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, обвиняемый начал сотрудничать с врагом после оккупации города.
«Обвиняемый получил разрешение от оккупантов и, оформив на себя помещение, организовал торговую точку, где продавал стартовые пакеты российского мобильного оператора связи. Коллаборант распространял сим-карты с июня по сентябрь 2022 года, до деоккупации населенного пункта», – рассказали в прокуратуре.
Кроме того, уточнили правоохранители, мужчина пытался переманить на сторону врага и других жителей, убеждал их сотрудничать с оккупационной администрацией.
Сейчас его объявили в розыск. Мужчину будут судить заочно в Червонозаводском суда Харькова.
«Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: В Харькове на остановке ограбили мужчину: копы поймали подозреваемого
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, предатель, прокуратура, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Может «сесть» на пять лет за помощь РФ: кого разыскивают правоохранители»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на РФ подозревают 33-летнего жителя Купянска, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".