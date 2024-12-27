Может «сесть» на пять лет за помощь РФ: кого разыскивают правоохранители

В работе на РФ подозревают 33-летнего жителя Купянска, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый начал сотрудничать с врагом после оккупации города.

«Обвиняемый получил разрешение от оккупантов и, оформив на себя помещение, организовал торговую точку, где продавал стартовые пакеты российского мобильного оператора связи. Коллаборант распространял сим-карты с июня по сентябрь 2022 года, до деоккупации населенного пункта», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, уточнили правоохранители, мужчина пытался переманить на сторону врага и других жителей, убеждал их сотрудничать с оккупационной администрацией.

Сейчас его объявили в розыск. Мужчину будут судить заочно в Червонозаводском суда Харькова.

«Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества», – добавили в прокуратуре.