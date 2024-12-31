Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ
Опівночі Державна прикордонна служба України повідомила, що Санта-Клаус вже в Україні.
«Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон!», – йдеться у дописі.
Прикордонники оприлюднили святкове відео, в якому фіксують момент перетину кордону.
Довідка. Санта-Клаус, також відомий як Батько Різдва, Святий Миколай, Кріс Крінґл, або просто Санта — різдвяний персонаж, що походить із західнохристиянської культури.
За легендою, на Святвечір Санта-Клаус приносить вихованим дітям іграшки та цукерки, а неслухняним — вуглики, або й зовсім нічого. Досягає він цього за допомогою різдвяних ельфів, які виготовляють іграшки в його майстерні на Північному полюсі, і літаючих північних оленів, які тягнуть його сани по повітрю
Зазначимо, 31 грудня – переддень Нового року. В Україні – Щедрий вечір (Маланка). Це свято поєднує народні та церковні традиції. Адже 31 грудня – день святої Меланії. Однак у народній традиції він поступово трансформувався в обряд із перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів.
Відео: ДПСУ
Читайте також: Новий рік у Харкові: що подарували символу Центрального парку (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: гпсу, новый год, пограничники, санта клаус;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 10:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опівночі Державна прикордонна служба України повідомила, що Санта-Клаус вже в Україні.".