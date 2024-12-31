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Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ

Суспільство 10:24   31.12.2024
Вікторія Яковенко
Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ скриншот

Опівночі Державна прикордонна служба України повідомила, що Санта-Клаус вже в Україні.

«Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон!», – йдеться у дописі.

Прикордонники оприлюднили святкове відео, в якому фіксують момент перетину кордону.

Довідка. Санта-Клаус, також відомий як Батько Різдва, Святий Миколай, Кріс Крінґл, або просто Санта — різдвяний персонаж, що походить із західнохристиянської культури.

За легендою, на Святвечір Санта-Клаус приносить вихованим дітям іграшки та цукерки, а неслухняним — вуглики, або й зовсім нічого. Досягає він цього за допомогою різдвяних ельфів, які виготовляють іграшки в його майстерні на Північному полюсі, і літаючих північних оленів, які тягнуть його сани по повітрю

Зазначимо, 31 грудня – переддень Нового року. В Україні – Щедрий вечір (Маланка). Це свято поєднує народні та церковні традиції. Адже 31 грудня – день святої Меланії. Однак у народній традиції він поступово трансформувався в обряд із перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів.

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опівночі Державна прикордонна служба України повідомила, що Санта-Клаус вже в Україні.".