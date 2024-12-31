Ночью Санта пересек границу Украины – видео показали в ГПСУ

В полночь Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Санта-Клаус уже в Украине.

«Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу!», — говорится в сообщении.

Пограничники опубликовали праздничное видео, в котором фиксируют момент пересечения границы.

Справка. Саанта-Клаус, также известный как Рождественский отец, Святой Николай, Крис Крингл, или просто Санта — рождественский персонаж, происходящий из западнохристианской культуры.

По легенде, Санта-Клаус приносит воспитанным детям игрушки и конфеты, а непослушным — угольки, или совсем ничего. Достигает он этого с помощью рождественских эльфов, изготавливающих игрушки в его мастерской на Северном полюсе, и летающих северных оленей, тянущих его сани по воздуху.

31 декабря – канун Нового года. В Украине – Щедрый вечер (Маланка). Этот праздник объединяет народные и церковные традиции. Ведь 31 декабря – день святой Мелании. Однако в народной традиции он постепенно трансформировался в обряд с переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Обязательные персонажи этого действа — «баба Маланка» (в которую традиционно переодевают парня) и «дед Василь» (1 января — день святого Василия). Молодежь водит козу и щедрует.

Видео: ГПСУ