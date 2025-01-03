Фото руйнувань у Богодухові та Золочові опублікували у прокуратурі
Фото Богодухівщини після російських “прильотів” показали у Харківській обласній прокуратурі.
Напередодні ввечері, близько 21:15, окупанти обстріляли Золочів, пошкоджені п’ять будинків, господарські будівлі та електромережі. Обійшлося без постраждалих.
“За даними слідства, 3 січня близько 7:15 ворог атакував ударним безпілотником цивільне підприємство у м. Богодухів. Пошкоджено будівлі та приміщення. Без постраждалих“, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 11:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото Богодухівщини після російських “прильотів” показали у Харківській обласній прокуратурі.".