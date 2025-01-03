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Фото руйнувань у Богодухові та Золочові опублікували у прокуратурі

Події 11:53   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото руйнувань у Богодухові та Золочові опублікували у прокуратурі

Фото Богодухівщини після російських “прильотів” показали у Харківській обласній прокуратурі.

Напередодні ввечері, близько 21:15, окупанти обстріляли Золочів, пошкоджені п’ять будинків, господарські будівлі та електромережі. Обійшлося без постраждалих.

За даними слідства, 3 січня близько 7:15 ворог атакував ударним безпілотником цивільне підприємство у м. Богодухів. Пошкоджено будівлі та приміщення. Без постраждалих“, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 11:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото Богодухівщини після російських “прильотів” показали у Харківській обласній прокуратурі.".