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Фото разрушений в Богодухове и Золочеве опубликовали в прокуратуре

Происшествия 11:53   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото разрушений в Богодухове и Золочеве опубликовали в прокуратуре

Фото Богодуховщины после российских «прилетов» показали в Харьковской областной прокуратуре.

Накануне вечером, около 21:15, оккупанты обстреляли Золочев, повреждены пять домов, хозпостройки и электросети. Обошлось без пострадавших.

«По данным следствия, 3 января около 7:15 враг атаковал ударным беспилотником гражданское предприятие в г. Богодухов. Повреждены здания и помещения. Без пострадавших», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 11:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото Богодуховщины после российских «прилетов» показали в Харьковской областной прокуратуре.".