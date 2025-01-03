Фото разрушений в Богодухове и Золочеве опубликовали в прокуратуре
Фото Богодуховщины после российских «прилетов» показали в Харьковской областной прокуратуре.
Накануне вечером, около 21:15, оккупанты обстреляли Золочев, повреждены пять домов, хозпостройки и электросети. Обошлось без пострадавших.
«По данным следствия, 3 января около 7:15 враг атаковал ударным беспилотником гражданское предприятие в г. Богодухов. Повреждены здания и помещения. Без пострадавших», – добавили правоохранители.
Читайте также: Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фото разрушений в Богодухове и Золочеве опубликовали в прокуратуре»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 11:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото Богодуховщины после российских «прилетов» показали в Харьковской областной прокуратуре.".