Фото разрушений в Богодухове и Золочеве опубликовали в прокуратуре

Фото Богодуховщины после российских «прилетов» показали в Харьковской областной прокуратуре.

Накануне вечером, около 21:15, оккупанты обстреляли Золочев, повреждены пять домов, хозпостройки и электросети. Обошлось без пострадавших.

«По данным следствия, 3 января около 7:15 враг атаковал ударным беспилотником гражданское предприятие в г. Богодухов. Повреждены здания и помещения. Без пострадавших», – добавили правоохранители.