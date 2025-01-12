Рух між станціями метро «Турбоатом» і «Холодна гора» в Харкові відновили

Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену тимчасово виконувався на ділянці від станції «Індустріальна» до станції «Турбоатом» та у зворотному напрямку.

Оновлено о 13:17. Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією метрополітену відновлено у повному обсязі, повідомила пресслужба підземки.

12:34. «Рух поїздів на ділянці від станції «Турбоатом» до станції «Холодна гора» і у зворотному напрямку тимчасово припинено. Про відновлення руху у звичному режимі буде повідомлено додатково», – поінформували у пресслужбі метрополітену.

Причини припинення руху у підземці не уточнили.