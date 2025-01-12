Рух між станціями метро «Турбоатом» і «Холодна гора» в Харкові відновили
КП “Харківський метрополітен”
Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену тимчасово виконувався на ділянці від станції «Індустріальна» до станції «Турбоатом» та у зворотному напрямку.
Оновлено о 13:17. Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією метрополітену відновлено у повному обсязі, повідомила пресслужба підземки.
12:34. «Рух поїздів на ділянці від станції «Турбоатом» до станції «Холодна гора» і у зворотному напрямку тимчасово припинено. Про відновлення руху у звичному режимі буде повідомлено додатково», – поінформували у пресслужбі метрополітену.
Причини припинення руху у підземці не уточнили.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, рух;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 13:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену тимчасово виконувався на ділянці від станції «Індустріальна» до станції «Турбоатом» та у зворотному напрямку".