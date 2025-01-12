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Рух між станціями метро «Турбоатом» і «Холодна гора» в Харкові відновили

Транспорт 13:17   12.01.2025
Олена Нагорна
Рух між станціями метро «Турбоатом» і «Холодна гора» в Харкові відновили КП “Харківський метрополітен”

Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену тимчасово виконувався на ділянці від станції «Індустріальна» до станції «Турбоатом» та у зворотному напрямку.

Оновлено о 13:17. Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією метрополітену відновлено у повному обсязі, повідомила пресслужба підземки.

12:34. «Рух поїздів на ділянці від станції «Турбоатом» до станції «Холодна гора» і у зворотному напрямку тимчасово припинено. Про відновлення руху у звичному режимі буде повідомлено додатково», – поінформували у пресслужбі метрополітену.

Причини припинення руху у підземці не уточнили.

Читайте також: Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 13:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену тимчасово виконувався на ділянці від станції «Індустріальна» до станції «Турбоатом» та у зворотному напрямку".