Поезда между станциями метро «Турбоатом» и «Холодная гора» временно не ходят

Движение поездов по Холодногорско-заводской линии метрополитена временно выполняется на участке от станции «Индустриальная» до станции «Турбоатом» и в обратном направлении.

«Движение поездов на участке от станции «Турбоатом» до станции «Холодная гора» и в обратном направлении временно приостановлено. О возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно», — проинформировали в пресс-службе метрополитена.

Причины приостановки движения в подземке не уточнили.