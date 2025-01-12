Поезда между станциями метро «Турбоатом» и «Холодная гора» временно не ходят
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Движение поездов по Холодногорско-заводской линии метрополитена временно выполняется на участке от станции «Индустриальная» до станции «Турбоатом» и в обратном направлении.
«Движение поездов на участке от станции «Турбоатом» до станции «Холодная гора» и в обратном направлении временно приостановлено. О возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно», — проинформировали в пресс-службе метрополитена.
Причины приостановки движения в подземке не уточнили.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение, КП "Харьковский метрополитен", метро, рух;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 12:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов по Холодногорско-заводской линии метрополитена временно выполняется на участке от станции «Индустриальная» до станции «Турбоатом» и в обратном направлении.".