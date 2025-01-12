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Поезда между станциями метро «Турбоатом» и «Холодная гора» временно не ходят

Транспорт 12:34   12.01.2025
Елена Нагорная
Поезда между станциями метро «Турбоатом» и «Холодная гора» временно не ходят Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Движение поездов по Холодногорско-заводской линии метрополитена временно выполняется на участке от станции «Индустриальная» до станции «Турбоатом» и в обратном направлении.

«Движение поездов на участке от станции «Турбоатом» до станции «Холодная гора» и в обратном направлении временно приостановлено. О возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно», — проинформировали в пресс-службе метрополитена.

Причины приостановки движения в подземке не уточнили.

Читайте также: Когда будет поезд: график движения в метро Харькова можно смотреть в Telegram

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов по Холодногорско-заводской линии метрополитена временно выполняется на участке от станции «Индустриальная» до станции «Турбоатом» и в обратном направлении.".