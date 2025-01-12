Вночі на Харківщині збивали ворожі дрони – Повітряні сили ЗСУ
У ніч проти 12 січня (з 18:00 11 січня) росіяни атакували Україну 94 безпілотниками, зокрема Shahed.
Як інформує командування Повітряних сил ЗСУ, ППО збила 60 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.
Через падіння збитих дронів були пошкоджені кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Минулося без постраждалих.
34 ворожі безпілотники-імітатори були локально втрачені (без негативних наслідків).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА Shahed, воздушные силы ВСУ, дрони, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 09:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 12 січня (з 18:00 11 січня) росіяни атакували Україну 94 безпілотниками, зокрема Shahed.".