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Вночі на Харківщині збивали ворожі дрони – Повітряні сили ЗСУ

Події 09:19   12.01.2025
Олена Нагорна
Вночі на Харківщині збивали ворожі дрони – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 12 січня (з 18:00 11 січня) росіяни атакували Україну 94 безпілотниками, зокрема Shahed.

Як інформує командування Повітряних сил ЗСУ, ППО збила 60 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих дронів були пошкоджені кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Минулося без постраждалих.

34 ворожі безпілотники-імітатори були локально втрачені (без негативних наслідків).

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Вночі на Харківщині збивали ворожі дрони – Повітряні сили ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 09:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 12 січня (з 18:00 11 січня) росіяни атакували Україну 94 безпілотниками, зокрема Shahed.".