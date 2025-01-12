Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны — Воздушные силы ВСУ
В ночь на 12 января (с 18:00 11 января) россияне атаковали Украину 94-мя беспилотниками, в том числе Shahed.
Как информирует командование Воздушных сил ВСУ, ПВО сбила 60 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.
Из-за падения сбитых дронов были повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Обошлось без пострадавших.
34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА Shahed, воздушные силы ВСУ, дрони, дроны, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 09:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 12 января (с 18:00 11 января) россияне атаковали Украину 94-мя беспилотниками, в том числе Shahed.".