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Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 09:19   12.01.2025
Елена Нагорная
Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны — Воздушные силы ВСУ

В ночь на 12 января (с 18:00 11 января) россияне атаковали Украину 94-мя беспилотниками, в том числе Shahed.

Как информирует командование Воздушных сил ВСУ, ПВО сбила 60 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых дронов были повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Обошлось без пострадавших.

34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).

Читайте также: Почти два десятка атак провели войска РФ за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 09:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 12 января (с 18:00 11 января) россияне атаковали Украину 94-мя беспилотниками, в том числе Shahed.".