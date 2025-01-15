Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта
Уже зараз дефіцит кадрів став головною проблемою роботодавців в Україні. Але на Харківщині він відчувається ще гостріше, ніж у “тилових” регіонах.
Про проблему, що існує, та перспективи розвитку ситуації заявив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак на регіональному форумі “Підготовка фахівців у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу”.
“За останнім опитуванням, проблема кадрів, дефіциту кадрів вийшла на перше місце. 72% опитаних сказали, що у них є проблема кадрів. На сьогодні співвідношення по регіонах становить від 25% до 56%. При цьому 56% – це якраз наш регіон. Тобто 56% – це дефіцит найманого персоналу, який є”, – сказав Чумак, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
При цьому прогноз експерта щодо подальшого розвитку подій, навіть у разі завершення війни — не оптимістичний.
“Цей дефіцит постійно посилюватиметься, а після перемоги (яка, всі ми впевнені, буде) та після запуску масового відновлення, дефіцит кадрів у нас буде тотальним”, – попередив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців”.
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Він наголосив на кількох ключових напрямках розв’язання проблеми, які можна розвивати вже зараз. Серед них – навчання жінок чоловічим професіям; профорієнтація для ветеранів війни; повернення на роботу людей віком за 60 років; створення робочих місць для людей з інвалідністю. Окремо Чумак окреслив специфічно харківську проблему, вирішення якої також позначиться на ринку праці.
“Це офлайн-освіта. Як правило, в економічно активних сім’ях, сім’ях з дітьми, обидва батьки можуть працювати, коли дитина навчається офлайн. Для нас це регіональна проблема. Її потрібно вирішувати через відкриття безпечніших шкіл. Тому що це одна з мотивацій для виїзду звідси молодих, економічно активних сімей”, – наголосив фахівець.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: Александр Чумак, бізнес, вакансии, дефицит, кадры, новини Харкова, робота, форум, чумак;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 18:31;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже зараз дефіцит кадрів став головною проблемою роботодавців в Україні. Але на Харківщині він відчувається ще гостріше, ніж у “тилових” регіонах".