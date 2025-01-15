Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта

Економіка 18:31   15.01.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта Фото: Олена Нагорна

Уже зараз дефіцит кадрів став головною проблемою роботодавців в Україні. Але на Харківщині він відчувається ще гостріше, ніж у “тилових” регіонах.

Про проблему, що існує, та перспективи розвитку ситуації заявив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак на регіональному форумі “Підготовка фахівців у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу”.

“За останнім опитуванням, проблема кадрів, дефіциту кадрів вийшла на перше місце. 72% опитаних сказали, що у них є проблема кадрів. На сьогодні співвідношення по регіонах становить від 25% до 56%. При цьому 56% – це якраз наш регіон. Тобто 56% – це дефіцит найманого персоналу, який є”, – сказав Чумак, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому прогноз експерта щодо подальшого розвитку подій, навіть у разі завершення війни — не оптимістичний.

“Цей дефіцит постійно посилюватиметься, а після перемоги (яка, всі ми впевнені, буде) та після запуску масового відновлення, дефіцит кадрів у нас буде тотальним”, – попередив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців”.

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у ​​департаменті міськради

Він наголосив на кількох ключових напрямках розв’язання проблеми, які можна розвивати вже зараз. Серед них – навчання жінок чоловічим професіям; профорієнтація для ветеранів війни; повернення на роботу людей віком за 60 років; створення робочих місць для людей з інвалідністю. Окремо Чумак окреслив специфічно харківську проблему, вирішення якої також позначиться на ринку праці.

“Це офлайн-освіта. Як правило, в економічно активних сім’ях, сім’ях з дітьми, обидва батьки можуть працювати, коли дитина навчається офлайн. Для нас це регіональна проблема. Її потрібно вирішувати через відкриття безпечніших шкіл. Тому що це одна з мотивацій для виїзду звідси молодих, економічно активних сімей”, – наголосив фахівець.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта
Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта
15.01.2025, 18:31
Стан здоров’я двох харків’ян, яких повернули з полону РФ, важкий
Стан здоров’я двох харків’ян, яких повернули з полону РФ, важкий
15.01.2025, 18:11
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
Пенсіонер з Харківщини публікував символи СРСР у соцмережах – світить 10 років
Пенсіонер з Харківщини публікував символи СРСР у соцмережах – світить 10 років
15.01.2025, 17:41
Момент авіаударів по громаді під Харковом потрапив на камеру – відео
Момент авіаударів по громаді під Харковом потрапив на камеру – відео
15.01.2025, 13:05
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00
15.01.2025, 16:57

Новини за темою:

22:07
Не злякала зима, а податки можуть: Чумак не виключає відтік бізнесу з Харкова
19:30
Якою має бути «справедлива мобілізація»: думка представника бізнесу Харкова
22:02
Економічне бронювання дозволяє зробити мобілізацію прогнозованою – Чумак

Ви читали новину: «Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 18:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже зараз дефіцит кадрів став головною проблемою роботодавців в Україні. Але на Харківщині він відчувається ще гостріше, ніж у “тилових” регіонах".