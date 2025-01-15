Дефицит кадров в Харькове будет тотальным: прогноз и предложения эксперта

Уже сейчас дефицит кадров стал главной проблемой для работодателей в Украине. Но в Харьковской области он ощущается еще острее, чем в «тыловых» регионах.

О существующей проблеме и перспективах развития ситуации заявил президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак на региональном форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса».

«По последнему опросу, проблема кадров, дефицита кадров вышла на первое место. 72% опрошенных сказали, что у них есть проблема кадров. На сегодняшний день соотношение по регионам составляет от 25% до 56%. При этом 56% – это как раз наш регион. То есть 56% – это дефицит наемного персонала, который есть», — сказал Чумак, передает корреспондент МГ «Объектив».

При этом прогноз эксперта относительно дальнейшего развития событий, даже в случае завершения войны, — не оптимистичный.

«Этот дефицит будет постоянно усугубляться, а после победы (которая, все мы уверены, будет) и после запуска массового восстановления, дефицит кадров у нас будет тотальным», — предупредил президент ОО «Ассоциация частных работодателей».

Он обозначил несколько ключевых направлений решения проблемы, которые можно развивать уже сейчас. Среди них — обучение женщин мужским профессиям; профориентация для ветеранов войны; возвращение на работу людей в возрасте за 60 лет; создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Отдельно Чумак обозначил специфически харьковскую проблему, решение которой также скажется на рынке труда.

«Это офлайн-образование. Как правило, в экономически активных семьях, семьях с детьми, оба родителя могут работать, когда ребенок учится офлайн. Для нас это региональная проблема. Ее нужно решать через открытие более безопасных школ. Потому что это одна из мотиваций выезда отсюда молодых, экономически активных семей», — подчеркнул специалист.