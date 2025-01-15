Тицяв 5 тисяч гривень за фальшиві водійські права копам на Харківщині
За те, що пропонував копам хабар, чоловікові загрожує до чотирьох років ув’язнення, повідомила Нацполіція.
14 січня на одному із блокпостів поліціянти зупинили автівку Daewoo Lanos. Копи побачили, що водійські права, які надав 54-річний керманич, явно мали ознаки підробки. Звіривши документ із базою даних, поліціянти встановили, що права за таким номером має інша громадянка.
Водій запропонував копам відпустити його в обмін на 5 тисяч гривень. Поліціянти грошей не взяли, натомість викликали слідчих.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за підробку документів.
Чоловіку світить штраф або позбавлення волі на строк до 4 років.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взятка, водительские права, коп, Нацполиция, полицейский, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 21:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За те, що пропонував копам хабар, чоловікові загрожує до чотирьох років ув’язнення, повідомила Нацполіція.".