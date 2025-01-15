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Совал 5 тысяч гривен за фальшивые водительские права копам на Харьковщине

Происшествия 21:13   15.01.2025
Оксана Якушко
Совал 5 тысяч гривен за фальшивые водительские права копам на Харьковщине Фото: Нацполиция

За то, что предлагал копам взятку, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила Нацполиция.

14 января на одном из блокпостов полицейские остановили автомобиль Daewoo Lanos. Копы обнаружили, что водительские права  54-летнего водителя имели явные признаки подделки. Сверив документ с базой данных, полицейские установили, что права по такому номеру имеет другая гражданка.

Водитель предложил копам отпустить его в обмен на 5 тысяч гривен. Полицейские денег не взяли, а вызвали следователей.

Правоохранители возбудили уголовное дело за подделку документов. Мужчине светит штраф или лишение свободы сроком до 4 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 21:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За то, что предлагал копам взятку, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила Нацполиция.".