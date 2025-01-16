«Шахеди» літали над Харковом, в області збили ракети – Синєгубов про ситуацію
За добу над Харківщиною «кружляли» сім БпЛА типу «Шахед». Деякі залітали й в обласний центр, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Також вчора мали присутність ракет типу Х-59 – чотири штуки. Вони цілили по наших газових підприємствах. Частину з них було збито. Хочеться подякувати ЗСУ, що вони ефективно боронять наше небо», – зазначив голова ХОВА.
Він також розповів, що Куп’янський напрямок залишається найважчим в регіоні. Там наразі тривають бої. При цьому, українські воїни боронять територію, наносять ураження як живій силі, так і техніці ворога.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, 15 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні вранці. Повітряні сили ЗСУ зафіксували 117 цілей. Серед них – 43 ракети. Інші – БпЛА. Захисники неба наголосили: ворог атакував об’єкти енергетики у Харківській, Львівській та Івано-Франківській області. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про «приліт» близько 06:00 на відкритій території між селами Хрестище та Мирне Берестинської громади. А згодом уточнив: атакували газову інфраструктуру. Для атаки використали чотири ракети Х-59 дев’ять. Постраждалих серед мирного населення внаслідок ударів та роботи ППО немає. Про інші наслідки не повідомляли, щоб не допомагати ворогу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, ракети, удар, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу над Харківщиною «кружляли» сім БпЛА типу «Шахед». Деякі залітали й в обласний центр, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".