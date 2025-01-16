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«Шахеды» летали над Харьковом, в области сбили ракеты – Синегубов о ситуации

Общество 13:50   16.01.2025
Виктория Яковенко
«Шахеды» летали над Харьковом, в области сбили ракеты – Синегубов о ситуации Скриншот

За сутки над Харьковщиной «кружили» семь БпЛА типа «Шахед». Некоторые залетали и в областной центр, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Также вчера имели присутствие ракет типа Х-59 – четыре штуки. Они целили по нашим газовым предприятиям. Часть из них была сбита. Хочется поблагодарить ВСУ, что они эффективно защищают наше небо», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что Купянское направление остается самым тяжелым в регионе. Там продолжаются бои. При этом украинские воины защищают территорию, наносят поражение как живой силе, так и технике врага.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 15 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине утром. Воздушные силы ВСУ зафиксировали 117 целей. Среди них – 43 ракеты. Остальные – БпЛА. Защитники неба отметили: враг атаковал объекты энергетики в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» около 06:00 по открытой территории между селами Крестище и Мирное Берестинской громады. А потом уточнил: атаковали газовую инфраструктуру. Для атаки использовали четыре ракеты Х-59 девять. Пострадавших среди мирного населения в результате ударов и работы ПВО нет. О других последствиях не сообщали, чтобы не помогать врагу.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки над Харьковщиной «кружили» семь БпЛА типа «Шахед». Некоторые залетали и в областной центр, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".