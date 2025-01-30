Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше
За рік середня пенсія в Україні зросла на 7% і становить наразі 5789 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» — західні регіони. Харківщина – «посередині».
Про це свідчить аналітика «Опендатабот». За їхніми даними, 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави.
«26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб. Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії», – зазначили аналітики.
Найвищі пенсії у Києві — 8017,65 грн. Найменші виплати у Тернопільській області: 4484,69 грн.
На Харківщині пенсіонери у середньому отримують 5824,72 грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выплаты, Опендатабот, пенсия, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За рік середня пенсія в Україні зросла на 7% і становить наразі 5789 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» — західні регіони. Харківщина – «посередині».".