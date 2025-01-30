Live
  • Чт 30.01.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.62

Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше

Суспільство 15:32   30.01.2025
Вікторія Яковенко
Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше Інфографіка Опендатабот

За рік середня пенсія в Україні зросла на 7% і становить наразі 5789 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» — західні регіони. Харківщина  – «посередині».

Про це свідчить аналітика «Опендатабот». За їхніми даними, 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави.

«26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб. Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії», – зазначили аналітики.

Найвищі пенсії у Києві — 8017,65 грн. Найменші виплати у Тернопільській області: 4484,69 грн.

На Харківщині пенсіонери у середньому отримують 5824,72 грн.

Читайте також: Майже 7 тисяч п’яних водіїв зупинили на Харківщині торік. Аналітика

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
30.01.2025, 16:18
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29.01.2025, 06:00
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
04.12.2022, 12:25
Стали відомі імена окупантів, які причетні до удару по Епіцентру в Харкові
Стали відомі імена окупантів, які причетні до удару по Епіцентру в Харкові
30.01.2025, 16:00
Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше
Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше
30.01.2025, 15:32
Небезпечно буде в Харкові та області: синоптики назвали причину
Небезпечно буде в Харкові та області: синоптики назвали причину
30.01.2025, 14:39

Новини за темою:

15:30
Тисяча для педпрацівників – у ХОВА розповіли, хто отримуватиме доплати
18:14
Отримувала гроші на трьох дітей і витрачала на себе горе-мати на Харківщині
21:57
“Зимова підтримка”: анонсовані нові виплати на дітей, хто отримає гроші
21:26
Пів мільйона переселенців на Харківщині: скільки з них отримує держдопомогу
11:21
Затримки виплат ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть гроші

Ви читали новину: «Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 15:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За рік середня пенсія в Україні зросла на 7% і становить наразі 5789 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» — західні регіони. Харківщина  – «посередині».".