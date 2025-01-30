Середня пенсія в Україні – понад 5700 грн. На Харківщині трохи більше

За рік середня пенсія в Україні зросла на 7% і становить наразі 5789 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» — західні регіони. Харківщина – «посередині».

Про це свідчить аналітика «Опендатабот». За їхніми даними, 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави.

«26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб. Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії», – зазначили аналітики.

Найвищі пенсії у Києві — 8017,65 грн. Найменші виплати у Тернопільській області: 4484,69 грн.

На Харківщині пенсіонери у середньому отримують 5824,72 грн.