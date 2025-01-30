Live
  • Чт 30.01.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.62

Средняя пенсия в Украине – более 5700 грн. На Харьковщине чуть больше

Общество 15:32   30.01.2025
Виктория Яковенко
Средняя пенсия в Украине – более 5700 грн. На Харьковщине чуть больше Инфографика Опендатабот

За год средняя пенсия в Украине выросла на 7% и сейчас составляет 5789 грн. Наибольшие выплаты у пожилых людей из Киева, в «аутсайдерах» — западные регионы. Харьковщина – «посредине».

Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот». По их данным, 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства.

«26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3000 грн. Средний размер такой пенсии – 2 759,86 грн. Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию свыше 10 000 грн, в среднем – 15 379,97 грн. Заметим, что именно таких пенсионеров за три месяца стало меньше всего: на 51,5 тыс. лиц. Около 27% пенсионеров продолжают работать и на данный момент в среднем получают 6 302,76 грн пенсии», – отметили аналитики.

Самые высокие пенсии в Киеве — 8017,65 грн. Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн.

В Харьковской области пенсионеры в среднем получают 5824,72 грн.

Читайте также: Почти 7 тысяч пьяных водителей остановили на Харьковщине в 2024-м. Аналитика

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасно будет в Харькове и области: синоптики назвали причину
Опасно будет в Харькове и области: синоптики назвали причину
30.01.2025, 14:39
Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавший, куда прилетело (фото)
Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавший, куда прилетело (фото)
30.01.2025, 13:44
Новости Харькова — главное за 30 января: «прилет», вакансии до 120 тыс. грн
Новости Харькова — главное за 30 января: «прилет», вакансии до 120 тыс. грн
30.01.2025, 16:22
Стали известны имена оккупантов, причастных к удару по Эпицентру в Харькове
Стали известны имена оккупантов, причастных к удару по Эпицентру в Харькове
30.01.2025, 16:00
Зарплата – более 100 тыс. грн: какая работа есть в Харькове и области
Зарплата – более 100 тыс. грн: какая работа есть в Харькове и области
30.01.2025, 13:07
Один бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
Один бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
30.01.2025, 16:18

Новости по теме:

15:30
Тысяча для педработников – в ХОВА рассказали, кто будет получать доплаты
18:14
Получала деньги на троих детей и тратила на себя горе-мать на Харьковщине
21:57
«Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги
21:26
Полмиллиона переселенцев на Харьковщине: сколько из них получает госпомощь
11:21
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги

Вы читали новость: «Средняя пенсия в Украине – более 5700 грн. На Харьковщине чуть больше»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За год средняя пенсия в Украине выросла на 7% и сейчас составляет 5789 грн. Наибольшие выплаты у пожилых людей из Киева. Харьковщина – «посредине».".