Средняя пенсия в Украине – более 5700 грн. На Харьковщине чуть больше
За год средняя пенсия в Украине выросла на 7% и сейчас составляет 5789 грн. Наибольшие выплаты у пожилых людей из Киева, в «аутсайдерах» — западные регионы. Харьковщина – «посредине».
Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот». По их данным, 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства.
«26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3000 грн. Средний размер такой пенсии – 2 759,86 грн. Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию свыше 10 000 грн, в среднем – 15 379,97 грн. Заметим, что именно таких пенсионеров за три месяца стало меньше всего: на 51,5 тыс. лиц. Около 27% пенсионеров продолжают работать и на данный момент в среднем получают 6 302,76 грн пенсии», – отметили аналитики.
Самые высокие пенсии в Киеве — 8017,65 грн. Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн.
В Харьковской области пенсионеры в среднем получают 5824,72 грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выплаты, Опендатабот, пенсия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За год средняя пенсия в Украине выросла на 7% и сейчас составляет 5789 грн. Наибольшие выплаты у пожилых людей из Киева. Харьковщина – «посредине».".